Стало известно, откуда была третья погибшая от коронавируса на Ставрополье

19 Апр 2020 2020-04-19T13:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье увеличилось количество умерших от коронавируса пациентов. Третьей погибшей стала 60-летняя жительница станицы Барсуковской. Об этом сообщил глава Кочубеевского района Алексей Клевцов в своем Instagram-аккаунте.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

- Ситуация [с коронавирусом] в Кочубеевском районе ухудшается. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом уже 22 человека. Это жители сел Кочубеевского, Ивановского, Казьминского, станицы Барсуковской и хутора Родниковского, - написал Клевцов.

По данным на утро 19 апреля в Ставропольском крае зафиксировали 232 инфицированных COVID-19, сред них - 26 детей. За все время выздоровели 26 пациентов. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 36 жителей оценивают как средней степени тяжести. Коронавирус выявили в 25 территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU