На Ставрополье еще у 12 пациентов выявили коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T09:18:54+03:00

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Владимир Владимиров сообщил утром, 20 апреля печальную новость: умер еще один ставрополец от коронавируса. Кроме того, за сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 12 пациентов. По словам губернатора, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. 37 – в средней тяжести.

Еще одна печальная статистика: среди заболевших 26 – это дети. На сегодняшний день от коронавируса выздоровели 27 ставропольцев.

Таким образом, в регионе зафиксировано уже 244 случая заболевания.

Владимир Владимиров напоминает, что на Ставрополье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU