20 Апр 2020 2020-04-20T12:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье зафиксировали четвертую смерть от коронавируса. Об этом утром, 20 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Кто этот умерший пациент и из какого населенного пункта, пока неизвестно. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что третьей погибшей стала 60-летняя жительница станицы Барсуковской. Об этом сообщил глава Кочубеевского района Алексей Клевцов.

Таким образом, за сутки на Ставрополье число заболевших достигло 244 человек.

В тяжелом состоянии находятся восемь человек, еще 37 — в состоянии средней степени тяжести. При этом, по словам губернатора, выздоровели в крае 27 человек, у которых был выявлен COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU