На Ставрополье увеличилось число детей, больных коронавиурсом

21 Апр 2020 2020-04-21T12:42:55+03:00

Теперь в крае 28 несовершеннолетних с диагнозом COVID-19

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В Ставропольском крае выросло количество детей, которые заболели коронавирусом. За сутки их стало на два больше, теперь в регионе насчитывается 28 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Как ранее отмечала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, 40 процентам инфицированных детей нет и 11 лет. Однако почти все несовершеннолетние больные переносят вирус легко, без симптомов. Среди погибших детей нет.

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По состоянию на утро 21 апреля на Ставрополье зарегистрировали 266 случая заболевания коронавирусом. За день прибавилось еще 22 пациента, сообщает губернатор. В тяжелом состоянии находятся восемь человек, 41 - в средней степени тяжести.

Погибли четыре человека, 37 - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU