2020-04-21T22:02:35+03:00
Общество

Мэра Георгиевска проверят в совершении преступлений на полиграфе

Об этом сообщил его адвокат
Антон ШАПОВАЛОВ
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Максим Клетин и ВиленаМаксим Клетин и Вилена
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Мэра Георгиевска Максима Клетина проверят на полиграфе. Процедуру проведут за пределами Ставропольского края. Об этом сообщил адвокат чиновника Ашот Степанян.

Юрист прокомментировал скриншот переписки Максима Клетина с любовницей Виленой. На кадрах один из участников диалога угрожает другому и присылает фотографию с отрезанной головой.

- Доказательства, которые приставили Никифоровы - фальсификация. Стопроцентная. Никаких угроз не было, - заявил Степанян. - Вы же знаете, что это [голову в переписке - прим.ред.] легко сделать.

Защита Клетина согласилась пройти тестирование на полиграфе. Причем процедуру организуют не на Ставрополье.

Напомним, против главы Георгиевска завели уголовное дело по подозрению в подделке диплома и угрозе убийством. По одной из версий, чиновник угрожал бывшей любовнице физической расправой. Якобы тот просил удалить фотографии интимного характера, которые присылал по ее просьбе. В свою очередь жена Клетина - Любовь - уверяет, что за снимки девушка просила "красный "Mercedes-Benz" купе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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