Глава Георгиевска Максим Клетин подал жалобу об отстранении от должности
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Ленинского райооного суда Ставрополя, адвокат главы администрации Георгиевска подал апелляционную жалобу на решение суда о временном его отстранении от должности на время расследования уголовных дел против мэра.
Эту жалобу будут рассматривать в Ставропольском краевом суде.
Наромним, что на отстранении градоначальника настаивал СКР России по Ставропольскому краю. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Клетина завели уголовные дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании и угрозу убийством.
Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова. Она утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям.
А недавно чиновник раскрыл подробности личной жизни на программе «Прямой эфир». Там Клетин поделился с журналистами, что планировал даже создать семью с молодой любовницей. Однако, понял, что эти отношения не стоят того, чтобы оставлять любимую жену и маленькую дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU