Глава Георгиевска Максим Клетин подал жалобу об отстранении от должности

3 Март 2020 2020-03-03T16:54:25+03:00

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Ленинского райооного суда Ставрополя, адвокат главы администрации Георгиевска подал апелляционную жалобу на решение суда о временном его отстранении от должности на время расследования уголовных дел против мэра.

Эту жалобу будут рассматривать в Ставропольском краевом суде.

Наромним, что на отстранении градоначальника настаивал СКР России по Ставропольскому краю. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Клетина завели уголовные дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании и угрозу убийством.

Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова. Она утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям.

А недавно чиновник раскрыл подробности личной жизни на программе «Прямой эфир». Там Клетин поделился с журналистами, что планировал даже создать семью с молодой любовницей. Однако, понял, что эти отношения не стоят того, чтобы оставлять любимую жену и маленькую дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU