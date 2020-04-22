2020-04-22T10:22:21+03:00
Общество

В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города

У чиновника ухудшилось состояние здоровья
Ася АСРЯН
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По словам губернатора Ставрополья, в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. По его словам, динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась.

Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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