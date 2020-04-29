2020-04-29T19:12:11+03:00
Общество

На Ставрополье с предпринимателей рынка «Лира» требуют арендную плату

Бизнесмены обратились с волнующими вопросами к губернатору во время прямой линии
Ася АСРЯН
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На прямую линию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова продолжают поступать вопросы от жителей края. Один из самых волнующих задали предприниматели Пятигорска.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

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Там, с бизнесменов рынка «Лира» требуют арендную плату. Напомним, что работа крупного рынка остановлена из-за введенного карантина.

Кроме того, предприниматели жалуются, что с них требуют арендную плату и не дают вывезти товар с неработающего рынка. Владимир Владимиров ответил, что «с прокуратурой проверим законность действий».

- Бизнесмены, у которых в договорах прописан форс-мажор, могут обращаться к нему. С собственником рынка, который находится в Баку, пока связаться не можем. Он не выходит на связь, - поделился глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, когда будет снят карантин в Пятигорске.

Владимиров выразил надежду, что курорту дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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