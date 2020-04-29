На Ставрополье с предпринимателей рынка «Лира» требуют арендную плату
На прямую линию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова продолжают поступать вопросы от жителей края. Один из самых волнующих задали предприниматели Пятигорска.
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Там, с бизнесменов рынка «Лира» требуют арендную плату. Напомним, что работа крупного рынка остановлена из-за введенного карантина.
Кроме того, предприниматели жалуются, что с них требуют арендную плату и не дают вывезти товар с неработающего рынка. Владимир Владимиров ответил, что «с прокуратурой проверим законность действий».
- Бизнесмены, у которых в договорах прописан форс-мажор, могут обращаться к нему. С собственником рынка, который находится в Баку, пока связаться не можем. Он не выходит на связь, - поделился глава региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, когда будет снят карантин в Пятигорске.
Владимиров выразил надежду, что курорту дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU