На Ставрополье с предпринимателей рынка «Лира» требуют арендную плату

29 Апр 2020 2020-04-29T19:12:11+03:00

Бизнесмены обратились с волнующими вопросами к губернатору во время прямой линии

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На прямую линию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова продолжают поступать вопросы от жителей края. Один из самых волнующих задали предприниматели Пятигорска.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

Там, с бизнесменов рынка «Лира» требуют арендную плату. Напомним, что работа крупного рынка остановлена из-за введенного карантина.

Кроме того, предприниматели жалуются, что с них требуют арендную плату и не дают вывезти товар с неработающего рынка. Владимир Владимиров ответил, что «с прокуратурой проверим законность действий».

- Бизнесмены, у которых в договорах прописан форс-мажор, могут обращаться к нему. С собственником рынка, который находится в Баку, пока связаться не можем. Он не выходит на связь, - поделился глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, когда будет снят карантин в Пятигорске.

Владимиров выразил надежду, что курорту дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU