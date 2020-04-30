«Основная задача — уберечь людей от массового заражения»: последнее интервью в жизни главы Ставрополя
В 57 лет умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Трагическую новость сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:
Трудно поверить в случившееся. Неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня».
Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.
Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя. Касались разных тем: возможного карантина в городе, празднования Дня Победы и помощи горожанам в условиях борьбы с коронавирусом. Джатдоев подчеркнул тогда: «Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения». Это интервью стало последним в жизни главы краевого центра.
Андрей Джатдоев работал в должности мэра с 1 октября 2016 года. В 2019 году удостоен звания Героя труда Ставропольского края.
Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым
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Глава Ставрополя: «Основная задача — уберечь людей от массового заражения»
Андрей Джатдоев поговорил с горожанами в эфире Радио «Комсомольская правда» (105,7 ФМ в Ставрополе, 88,8 ФМ на КМВ) [подробнее]
ИСТОЧНИК KP.RU