2020-04-30T09:30:07+03:00
Происшествия

«Основная задача — уберечь людей от массового заражения»: последнее интервью в жизни главы Ставрополя

За неделю до смерти Андрей Джатдоев приходил в эфир радио «КП» [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Андрей Джатдоев умер в 57 летАндрей Джатдоев умер в 57 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 57 лет умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Трагическую новость сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

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Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким
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Трудно поверить в случившееся. Неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня».

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя. Касались разных тем: возможного карантина в городе, празднования Дня Победы и помощи горожанам в условиях борьбы с коронавирусом. Джатдоев подчеркнул тогда: «Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения». Это интервью стало последним в жизни главы краевого центра.

Андрей Джатдоев работал в должности мэра с 1 октября 2016 года. В 2019 году удостоен звания Героя труда Ставропольского края.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым

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Глава Ставрополя: «Основная задача — уберечь людей от массового заражения»

Андрей Джатдоев поговорил с горожанами в эфире Радио «Комсомольская правда» (105,7 ФМ в Ставрополе, 88,8 ФМ на КМВ) [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

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