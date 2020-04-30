«Основная задача — уберечь людей от массового заражения»: последнее интервью в жизни главы Ставрополя

30 Апр 2020 2020-04-30T09:30:07+03:00

За неделю до смерти Андрей Джатдоев приходил в эфир радио «КП» [видео, аудио]

Изменить размер текста: A A

В 57 лет умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Трагическую новость сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

vladimirvladimirov5807 Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким

Трудно поверить в случившееся. Неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня».

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя. Касались разных тем: возможного карантина в городе, празднования Дня Победы и помощи горожанам в условиях борьбы с коронавирусом. Джатдоев подчеркнул тогда: «Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения». Это интервью стало последним в жизни главы краевого центра.

Андрей Джатдоев работал в должности мэра с 1 октября 2016 года. В 2019 году удостоен звания Героя труда Ставропольского края.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым 00:00 00:00

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Глава Ставрополя: «Основная задача — уберечь людей от массового заражения»

Андрей Джатдоев поговорил с горожанами в эфире Радио «Комсомольская правда» (105,7 ФМ в Ставрополе, 88,8 ФМ на КМВ) [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU