2020-05-01T11:11:53+03:00
Общество

На Ставрополье открылись салоны красоты

Ставропольчанкам пока доступны лишь самые необходимые услуги. Автозагары, массажи — до лучших времен
Ася АСРЯН
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Клиентов принимают по одному и строго по записиКлиентов принимают по одному и строго по записиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае 30 апреля начали работу салоны красоты. Теперь клиенты могут сделать прическу и маникюр, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования — в масках, перчатках. Мастеров предварительно протестировали на COVID-19.

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Также теперь на ресепшене строжайший контроль. Клиентов принимают по одному и строго по записи. С порога и они, и мастера — в защитной амуниции — маски, бахилы, одноразовые халаты, как того требуют новые правила.

Ставропольчанкам пока доступны лишь самые необходимые услуги. Автозагары, массажи — до лучших времен. За соблюдением требований жесткий контроль. Нарушителям — штрафы, как работникам салонов, так и клиентам, нарушившим требования.

Как сообщили, спецпропуск на посещение парикмахерской не требуется, однако, чтоб избежать штрафов ходить можно только в ближайший к дому салон красоты.

Напомним, что утром 1 мая глава Ставрополья сообщил, что ситуация с коронавирусом в крае пока остается достаточно напряженной. За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом.

Кроме того, за день инфекция выявлена ещё у 89 пациентов. Количество зараженных на Ставрополье достигло 651 случая. Среди заболевших - 53 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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