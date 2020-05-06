2020-05-06T21:56:12+03:00
Общество

Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии

За исполнением будут следить полиция и Росгардия
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Жителей КЧР обязали носить маскиЖителей КЧР обязали носить маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Карачаево-Черкесии введён обязательный «масочный» режим. Подробности сообщает оперативный штаб региона.

Нормы введены указом главы КЧР. С 7 мая жители республики и гости региона должны надевать маску в случае появления в общественных местах: магазинах, аптеках, общественном транспорте, на работе и так далее. Предписание касается всех граждан без исклчюений.

Режим был введён по рекомендации главного санитарного врача КЧР Сергея Бескакотова. Следить за его соблюдением будут полиция и Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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