Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии
За исполнением будут следить полиция и Росгардия
Жителей КЧР обязали носить маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Карачаево-Черкесии введён обязательный «масочный» режим. Подробности сообщает оперативный штаб региона.
Нормы введены указом главы КЧР. С 7 мая жители республики и гости региона должны надевать маску в случае появления в общественных местах: магазинах, аптеках, общественном транспорте, на работе и так далее. Предписание касается всех граждан без исклчюений.
Режим был введён по рекомендации главного санитарного врача КЧР Сергея Бескакотова. Следить за его соблюдением будут полиция и Росгвардия.
ИСТОЧНИК KP.RU