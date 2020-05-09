Воздушный авиапарад Победы прошёл над Ставрополем
Долгожданный воздушный парад Победы прошёл в облачном небе над Ставрополем! 10 единиц боевой ударной техники пролетели над краевой столицей — в составе колонны было 6 вертолётов и 4 истребителя.
Авиапарад над Ставрополем 9 мая 2020 года.Видео: соцсети
Как сообщает администрация города Ставрополя, военная техника разделилась на звенья: истребители кружили над центром города, а винтокрылые машины облетали более отдалённые районы.
Авиапарад над Ставрополем. 9 мая 2020 года.Видео: соцсети
— Всего в воздушном параде Победы в Ставрополе приняли участие десять боевых машин. Это два бронированных дозвуковых штурмовика Су-25, два всепогодных многоцелевых сверхзвуковых штурмовика Су-27, два многоцелевых вертолета Ми-8, два транспортно-боевых круглосуточного применения вертолета Ми-35 и два разведывательно-ударных вертолета Ка-52, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Жители успели снять диковинку на видео и порадоваться, под оглушительный гул боевых машин.
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя
ИСТОЧНИК KP.RU