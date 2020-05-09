2020-05-09T12:04:45+03:00
Общество

Воздушный авиапарад Победы прошёл над Ставрополем

10 единиц ударной авиатехники пролетели над всеми районами города [фото, видео]
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Фото: пресс-служба администрации города СтаврополяФото: пресс-служба администрации города Ставрополя
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Долгожданный воздушный парад Победы прошёл в облачном небе над Ставрополем! 10 единиц боевой ударной техники пролетели над краевой столицей — в составе колонны было 6 вертолётов и 4 истребителя.

Авиапарад над Ставрополем 9 мая 2020 года.Видео: соцсети

Как сообщает администрация города Ставрополя, военная техника разделилась на звенья: истребители кружили над центром города, а винтокрылые машины облетали более отдалённые районы.

Авиапарад над Ставрополем. 9 мая 2020 года.Видео: соцсети

— Всего в воздушном параде Победы в Ставрополе приняли участие десять боевых машин. Это два бронированных дозвуковых штурмовика Су-25, два всепогодных многоцелевых сверхзвуковых штурмовика Су-27, два многоцелевых вертолета Ми-8, два транспортно-боевых круглосуточного применения вертолета Ми-35 и два разведывательно-ударных вертолета Ка-52, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители успели снять диковинку на видео и порадоваться, под оглушительный гул боевых машин.

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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