Перекрытия обрушились в ставропольском ТРЦ «Космос»

9 Май 2020 2020-05-09T17:08:06+03:00

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В Ставрополе в ночь на 6 мая в торгово-равлекательном центре «Космос» произошло обрушение перекрытий. Источник «КП - Северный Кавказ» сообщает, что ЧП произошло на 4-м этаже комплекса.

Потолок обрушился в ТРЦ "Космос" в Ставрополе.

Несколько дней о происшествии не было ничего известно, однако сегодня в соцсетях появилось видео. На его кадрах видно, как безо всяких причин часть потолка начинает осыпаться на пол.

О качестве или серьёзности повреждений судить невозможно. Администрация ТРЦ на звонки не ответила.

ИСТОЧНИК KP.RU