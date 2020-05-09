Перекрытия обрушились в ставропольском ТРЦ «Космос»
ЧП попало на видео
Фото: кадр видео
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В Ставрополе в ночь на 6 мая в торгово-равлекательном центре «Космос» произошло обрушение перекрытий. Источник «КП - Северный Кавказ» сообщает, что ЧП произошло на 4-м этаже комплекса.
Потолок обрушился в ТРЦ "Космос" в Ставрополе.
Несколько дней о происшествии не было ничего известно, однако сегодня в соцсетях появилось видео. На его кадрах видно, как безо всяких причин часть потолка начинает осыпаться на пол.
О качестве или серьёзности повреждений судить невозможно. Администрация ТРЦ на звонки не ответила.
ИСТОЧНИК KP.RU