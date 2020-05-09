2020-05-09T17:13:31+03:00
Общество

Кадыров ослабил ограничительные меры в Чечне

Однако часть строгих ограничений останется
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Разман Кадыров снял часть ограничений в ЧечнеРазман Кадыров снял часть ограничений в ЧечнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике будет снята часть введённых для борьбы с коронавирусом ограничительных мер. В частности, откроются маленькие хозяйственные магазинчики, предприятия сферы услуг. Например, СТО.

— С начала следующей недели мной принято решения разрешить работу малых предприятий из сферы услуг. Послабление коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других малых торговых заведений. Распоряжение уже подписано и доведено до дорогого БРАТА, мэра Грозного Исы Хаджимурадова, — написал политик на своей странице в ВК.

Напомним, в Чечне были введены самые строгие меры для борьбы с коронавирусом. Границы были закрыты для гостей, а жителям республики запретили выходить из домов после 20:00 и до 8 часов утра. Действие этих ограничений продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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