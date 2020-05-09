2020-05-09T17:09:48+03:00
Общество

Футболист «Ахмата»: «Почти вся команда заболела коронавирусом»

Защитник Андрей Семёнов рассказал о странном недуге, скосившем футболистов
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Андрей Семёнов предположил, что футболисты «Ахмата» переболели коронавирусом на сборах в конце января. Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»Андрей Семёнов предположил, что футболисты «Ахмата» переболели коронавирусом на сборах в конце января. Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал, что в январе большинство футболистов заразились странной болезнью. По его словам, она была очень похожа на коронавирус. Игрок предположил, что это действительно был COVID-19.

— Это было очень похоже, похожие симптомы. В конце января на сборах болезнь всех скосила, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание и так далее. К счастью, мне удалось сравнительно быстро прийти в себя. Через день я уже был в строю. А другие справлялись сложнее. 17 - 19 человек заболели, почти вся команда. Ходили по гостинице, кашляли и температурили. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, такой парадокс, что сейчас нет у меня знакомых, больных. Даже знакомых знакомых. Так что сравнить не с чем.

Напомним, на данный момент грозненцы занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ. Розыгрыш остановлен из-за пандемии. Будет ли он возобновлён — неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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