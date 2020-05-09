Новую песню Победы презентовали в Ставрополе
На Ставрополье прошла презентация новой песни Победы — композиция называется «Мальчишкам 41-го». Стихи получились по-настоящему пронзительными и рассказывают о молодых мальчиках, ушедших на фронт со школьной скамьи.
Автор стихов - ставропольская поэтесса, член Союза писателей России Елена Гончарова. Композитор Валентина Алимова-Новикова положила их на музыку и исполнила песню. К песне был смонтирован прекрасный и трогательный клип, составленный из архивных кадров военных лет.
Сегодня, в день 75-й годовщины Великой Победы, прошла онлайн-презентация песни.
"Мальчишкам 41-го" на Ставрополье презентовали новую песню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU