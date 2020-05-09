2020-05-09T19:23:09+03:00
Звезды

Новую песню Победы презентовали в Ставрополе

Композиция посвящена юношам, ушедшим на войну в июне 1941-го
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Кадр архивного видео, использованного в клипе для новой песниКадр архивного видео, использованного в клипе для новой песни
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На Ставрополье прошла презентация новой песни Победы — композиция называется «Мальчишкам 41-го». Стихи получились по-настоящему пронзительными и рассказывают о молодых мальчиках, ушедших на фронт со школьной скамьи.

Автор стихов - ставропольская поэтесса, член Союза писателей России Елена Гончарова. Композитор Валентина Алимова-Новикова положила их на музыку и исполнила песню. К песне был смонтирован прекрасный и трогательный клип, составленный из архивных кадров военных лет.

Сегодня, в день 75-й годовщины Великой Победы, прошла онлайн-презентация песни.

"Мальчишкам 41-го" на Ставрополье презентовали новую песню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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