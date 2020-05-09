2020-05-09T22:48:33+03:00
Общество

Праздничный салют Победы прогремел над Ставрополем

Мероприятия в честь Великой Победы в городе заверены [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе прогремел салют Победы! Более скромный, чем обычно, сдержанный на фоне угрозы, нависшей над страной и миром. Но всё же очень праздничный и прекрасный!

Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе.Видео: соцсети

По информации ЮВО для салюта было представлено 6 гаубиц, каждая из которых сделала по 5 залпов. Итого праздничный салют насчитывал 30 залпов из всех орудий.

Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе.Видео: соцсети

Жители города, несмотря на самоизоляцию, вышли на балконы, ликовали и снимали происходящее на видео. Ролики уже появились в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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