Праздничный салют Победы прогремел над Ставрополем
В Ставрополе прогремел салют Победы! Более скромный, чем обычно, сдержанный на фоне угрозы, нависшей над страной и миром. Но всё же очень праздничный и прекрасный!
Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе.Видео: соцсети
По информации ЮВО для салюта было представлено 6 гаубиц, каждая из которых сделала по 5 залпов. Итого праздничный салют насчитывал 30 залпов из всех орудий.
Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе.Видео: соцсети
Жители города, несмотря на самоизоляцию, вышли на балконы, ликовали и снимали происходящее на видео. Ролики уже появились в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU