На Ставрополье коронавирусом заболели еще 38 человек
Количество зараженных достигло 1050 ставропольцев
В регионе действует режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что за сутки в крае еще 38 человек заболели коронавирусом. Среди них 84 ребенка. Таким образом, количество зараженных достигло 1050 пациентов.
На данный момент 69 человек находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что скончались от коронавируса 20 пациентов.
В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU