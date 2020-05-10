2020-05-10T08:12:10+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом заболели еще 38 человек

Количество зараженных достигло 1050 ставропольцев
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим самоизоляцииВ регионе действует режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что за сутки в крае еще 38 человек заболели коронавирусом. Среди них 84 ребенка. Таким образом, количество зараженных достигло 1050 пациентов.

На данный момент 69 человек находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что скончались от коронавируса 20 пациентов.

В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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