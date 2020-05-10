Ставрополье «спело двором» песни Победы

10 Май 2020 2020-05-10T09:07:00+03:00

Соседи активно включались в акцию и подпевали из окон

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В городах и селах Ставрополья в День Победы зазвучали любимые песни времен Великой Отечественной войны.

В условиях самоизоляции творческие коллективы и просто ставропольцы спели песни во дворах ветеранов, в собственных дворах, у себя дома, с соседями на улицах, создавая тем самым праздничное настроение.

Участники акции публиковали видео домашних и дворовых концертов в социальных сетях с хештегом # поемдвором или #ПоемВсемДвором!. «Катюша», «Синий платочек», «Едут по Берлину наши казаки» и другие полюбившиеся военные песни запевают взрослые и дети под гармонь, гитару или под фонограмму.

Соседи активно включались в акцию и подпевали из окон.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе прогремел салют Победы! Более скромный, чем обычно, сдержанный на фоне угрозы, нависшей над страной и миром.

По информации ЮВО для салюта было представлено 6 гаубиц, каждая из которых сделала по 5 залпов. Итого праздничный салют насчитывал 30 залпов из всех орудий.

ИСТОЧНИК KP.RU