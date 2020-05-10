На Ставрополье во время самоизоляции к людям вышли редкие черные аисты

10 Май 2020 2020-05-10T08:46:25+03:00

Во всем регионе не больше семи пар таких птиц

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Все чаще и чаще жители Ставрополья замечают и публикуют в сети животных, которые вышли к людям во время режима самоизоляции.

Так, один из ставропольцев опубликовал видео, на котором разгуливают благородные птицы. А именно, черные аисты, занесенные в Красную книгу РФ и Красные книги регионов РФ.

Редкие черные аисты вышли к людям на Ставрополье.

По словам автора ролика, во всем Ставрополье гнездится не больше семи пар таких птиц. В основном, они зимуют в тропиках. Для сохранения этого вида птиц необходимо сохранение и охрана лесов и старых деревьев в них.

ИСТОЧНИК KP.RU