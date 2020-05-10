В Чечне нуждающимся во время пандемии раздадут дополнительно 300 млн рублей

10 Май 2020 2020-05-10T09:17:18+03:00

Чеченский лидер также добавил, что в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чеченский лидер также добавил, что в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусом

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Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, малоимущие жители республики, которые находятся на самоизоляции, получат от общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова материальную помощь в общей сложности на 300 млн рублей.

По словам Кадырова, во время пандемии чеченцам безвозмездно передали семена овощных культур для личных подсобных хозяйств.

Чеченский лидер также добавил, что в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусом.

По его словам, в больницах развернуто необходимое количество инфекционных коек. В Чечне нет дефицита кадров, достаточно медикаментов и продовольствия, - пожчеркнул Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU