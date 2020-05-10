В Чечне нуждающимся во время пандемии раздадут дополнительно 300 млн рублей
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, малоимущие жители республики, которые находятся на самоизоляции, получат от общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова материальную помощь в общей сложности на 300 млн рублей.
По словам Кадырова, во время пандемии чеченцам безвозмездно передали семена овощных культур для личных подсобных хозяйств.
Чеченский лидер также добавил, что в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусом.
По его словам, в больницах развернуто необходимое количество инфекционных коек. В Чечне нет дефицита кадров, достаточно медикаментов и продовольствия, - пожчеркнул Кадыров.
ИСТОЧНИК KP.RU