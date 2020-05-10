На Ставрополье выплаты на детей до 3 лет получили более 30 тысяч семей
По информации отделения Пенсионного фонда России по Ставрополью, выплаты на детей до трех лет уже получили 33,5 тыс. семей.
Напомним, чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг либо по предварительной записи в клиентские службы местных органов ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
За подробными консультациями можно обратиться в контакт-центр краевого отделения ПФР по номеру (8652) 94-21-15, или на телефоны горячих линий территориальных управлений Пенсионного фонда России.
ИСТОЧНИК KP.RU