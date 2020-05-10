На Ставрополье выплаты на детей до 3 лет получили более 30 тысяч семей

10 Май 2020 2020-05-10T10:05:38+03:00

За подробными консультациями можно обратиться в контакт-центр краевого отделения ПФР по номеру (8652) 94-21-15

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По информации отделения Пенсионного фонда России по Ставрополью, выплаты на детей до трех лет уже получили 33,5 тыс. семей.

Напомним, чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг либо по предварительной записи в клиентские службы местных органов ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

За подробными консультациями можно обратиться в контакт-центр краевого отделения ПФР по номеру (8652) 94-21-15, или на телефоны горячих линий территориальных управлений Пенсионного фонда России.

ИСТОЧНИК KP.RU