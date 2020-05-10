На Ставрополье мужчина ответит за хранение наркотиков

10 Май 2020 2020-05-10T10:27:08+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное приобретение и хранение наркотиков»

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В доме 27-летнего жителя Железноводска полицейские обнаружили два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство синтетического происхождения.

Ранее судимого жителя Предгорного района доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Молодой человек признался, что купил наркотик для личного употребления. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU