Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора

10 Май 2020 2020-05-10T15:59:07+03:00

Поздравления и теплые пожелания прозвучали во всех 33 районах Ставрополья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

Поздравления и теплые пожелания прозвучали во всех 33 районах Ставрополья.

Напомним, что власти собираются раздать 500 тысяч защитных масок абсолютно бесплатно. В День Победы их уже раздали на территориях Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Изобильненского и Георгиевского округов, а также Кочубеевского района. В краевой столице их раздавали у Вечного огня, у ТЦ «Лента» в Юго-Западном районе и на Верхнем рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU