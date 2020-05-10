2020-05-10T16:00:09+03:00
Общество

На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек

Выдача наборов нуждающимся ведется в 33 территориях края
Ася АСРЯН
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Краевой Фонд соцподдержки распределит более 150 тысяч продуктовых наборов, 28 тысяч раздадут волонтеры-медики, около 110 тысяч наборов по поручению губернатора края направят льготным категориям школьников и 19 тысяч - в рамках благотворительной акции торговой сети ООО «Тандер».

Из всех источников нуждающимся категориям граждан направят около 308 тысяч продовольственных наборов.

Напомним, что наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

Напомним, что каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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