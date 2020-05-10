В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша

10 Май 2020 2020-05-10T16:21:24+03:00

Мальчик признался, что пошёл в магазин за пластилином

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В Ставрополе накануне во время дежурства на улице старшина полиции Галина Самойленко заметила одинокого малыша. Мальчик был одет не по погоде и постоянно оглядывался по сторонам.

Сотрудница Росгвардии расспросила ребенка о том, как его зовут, где его родители и что он делает один на улице.

Выяснилось, что малыш потерялся и не знает свой адрес.

Правоохранитель сообщила о нём дежурному центра оперативного управления вневедомственной охраны по Ставрополю, а мальчика привела на пост КПП, где напоила тёплым чаем.

Позже рядом с постом женщина увидела молодого мужчину. Он выкрикивал имя мальчика. Ребенок узнал во взрослом своего отца.

По словам папы, пятилетний сын открыл калитку, вышел на улицу и прошел от дома больше квартала. Малыш признался, что пошёл в магазин за пластилином.

ИСТОЧНИК KP.RU