На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка

10 Май 2020 2020-05-10T18:32:16+03:00

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Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении во внутри дворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.

В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.

Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU