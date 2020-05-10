2020-05-10T18:32:16+03:00
Общество

На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка

Мальчик получил перелом голени
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
Изменить размер текста:

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении во внутри дворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.

В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.

Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД
В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим
На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка
В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод
На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом
На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой
В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша
В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек
Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора
На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю
Как в Ессентуках отметили юбилей Победы
На Ставрополье введут обязательный масочный режим
На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус