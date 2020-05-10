На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка
Мальчик получил перелом голени
Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
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Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении во внутри дворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.
В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.
Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU