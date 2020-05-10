2020-05-10T19:36:02+03:00
Общество

В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД

У подполковника юстиции остались жена и трое детей
Ася АСРЯН
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Трагедия произошла вчера, 9 мая в Дагестане. Там от двусторонней внебольничной пневмонии в медико-санитарной части МВД Дагестана на 53-м году жизни скончался заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Хасавюрту Темирбий Сайгидаев.

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Сообщается, что за последние 15 дней это уже пятый полицейский, который умирает от двусторонней внебольничной пневмонии.

У подполковника юстиции остались жена и трое детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР мать четверых детей скончалась от коронавируса. Так, 14 апреля 23-летняя мать с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска.

Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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