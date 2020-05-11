2020-05-11T08:20:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 34 человек

Глава Ставрополья рассказал про увеличение числа больных в регионе за сутки
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Андрей АБРАМОВ
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На Ставрополье 1084 больных коронавирусом. За сутки прибавилось 34 случая – у стольких человек подтвердился статус COVID-19. В общее число выявленных пациентов с коронавирусом входят 87 детей. В тяжелом состоянии 20 заболевших. В состоянии средней тяжести – 64. Выздоровели за все время 301 местный житель. Скончались с подтвержденным диагнозом от различных осложнений 20 человек.

Как отмечает губернатор Владимир Владимиров у себя в соцсети, «динамика распространения болезни несколько стабилизировалась за прошедшие дни».

Кроме того, глава Ставрополья назвал причину новых случаев заражения:

- Они связаны как с переездами людей между регионами, так и с контактами на территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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