На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 34 человек
На Ставрополье 1084 больных коронавирусом. За сутки прибавилось 34 случая – у стольких человек подтвердился статус COVID-19. В общее число выявленных пациентов с коронавирусом входят 87 детей. В тяжелом состоянии 20 заболевших. В состоянии средней тяжести – 64. Выздоровели за все время 301 местный житель. Скончались с подтвержденным диагнозом от различных осложнений 20 человек.
Как отмечает губернатор Владимир Владимиров у себя в соцсети, «динамика распространения болезни несколько стабилизировалась за прошедшие дни».
Кроме того, глава Ставрополья назвал причину новых случаев заражения:
- Они связаны как с переездами людей между регионами, так и с контактами на территории края.
ИСТОЧНИК KP.RU