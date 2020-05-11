Обвал в горах Дагестана отрезал от мира 7 сел
Жертв и пострадавших нет
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Накануне в Дагестане после ливней обвалилась горная порода на территории Рутульского района. Как передает республиканское МЧС, камнями и грязью завалило дорогу районного значения между селами Сюгут и Мишлеш – отрезанными от мира остались 7 населенных пунктов, где проживают свыше 3 тысяч человек.
- Жертв и пострадавших нет, - сказано также в сообщении.
Расчистить проезд обещают к 9 часам утра 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU