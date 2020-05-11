Обвал в горах Дагестана отрезал от мира 7 сел

11 Май 2020 2020-05-11T08:32:17+03:00

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Накануне в Дагестане после ливней обвалилась горная порода на территории Рутульского района. Как передает республиканское МЧС, камнями и грязью завалило дорогу районного значения между селами Сюгут и Мишлеш – отрезанными от мира остались 7 населенных пунктов, где проживают свыше 3 тысяч человек.

- Жертв и пострадавших нет, - сказано также в сообщении.

Расчистить проезд обещают к 9 часам утра 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU