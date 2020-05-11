На Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T09:38:44+03:00

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Решением краевых властей на Ставрополье режим обязательной самоизоляции продлен до 18 мая. До этого дня сохраняется действие всех предписаний – жителям необходимо оставаться дома и воздержаться от контактов. А с 18 мая вводится уже другой режим – «масочный», при которым нельзя выходить на улицу без защитной маски.

Губернатор заявил накануне, что 500 тысяч масок раздадут в регионе бесплатно. На 11 мая в крае выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число больных выросло до 1084 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU