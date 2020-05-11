Ставрополье лидирует по числу нарушителей самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T10:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным МВД России, больше всего протоколов за нарушение самоизоляции выписали в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан. Уточняется при этом, что подсчитывалось число нарушителей в соотношении к численности населения.

Напомним, что накануне губернатор Владимир Владимиров заявил о продлении режима самоизоляции до 18 мая. А с этого же дня начинает действовать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU