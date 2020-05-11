Ставрополье лидирует по числу нарушителей самоизоляции
Данные огласило МВД РФ
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным МВД России, больше всего протоколов за нарушение самоизоляции выписали в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан. Уточняется при этом, что подсчитывалось число нарушителей в соотношении к численности населения.
Напомним, что накануне губернатор Владимир Владимиров заявил о продлении режима самоизоляции до 18 мая. А с этого же дня начинает действовать масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU