2020-05-11T10:42:26+03:00
Общество

Ставрополье лидирует по числу нарушителей самоизоляции

Данные огласило МВД РФ
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным МВД России, больше всего протоколов за нарушение самоизоляции выписали в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан. Уточняется при этом, что подсчитывалось число нарушителей в соотношении к численности населения.

Напомним, что накануне губернатор Владимир Владимиров заявил о продлении режима самоизоляции до 18 мая. А с этого же дня начинает действовать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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