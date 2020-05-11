В КЧР за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T10:47:04+03:00

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За сутки в КЧР коронавирус подтвердился еще у 10 человек. Общее число выявленных больных выросло до 539 местных жителей. Как уточнили в республиканском Оперштабе, из них выздоровели 83 человека, скончались трое.

- 274 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - уточнили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU