В КЧР за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом
Общее число больных выросло до 539 человек
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За сутки в КЧР коронавирус подтвердился еще у 10 человек. Общее число выявленных больных выросло до 539 местных жителей. Как уточнили в республиканском Оперштабе, из них выздоровели 83 человека, скончались трое.
- 274 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - уточнили специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU