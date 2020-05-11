При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек
Преступника задержали и допросили [видео]
Фото с места ЧП
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На Ставрополье при взрыве гранаты в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа пострадали 15 человек. Об этом заявили в Минздраве края. Накануне нетрезвый 67-летний житель пытался взорвать шумевших соседей. Во дворе было 19 человек.
На мужчину уже заведено дело о покушении на убийство общеопасным способом. Пенсионера допросили:
Расследование продолжается, решается вопрос об аресте.
Допрос жителя Ставрополья, бросившего гранату в толпу людей.
ИСТОЧНИК KP.RU