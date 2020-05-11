При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек

11 Май 2020 2020-05-11T12:06:07+03:00

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На Ставрополье при взрыве гранаты в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа пострадали 15 человек. Об этом заявили в Минздраве края. Накануне нетрезвый 67-летний житель пытался взорвать шумевших соседей. Во дворе было 19 человек.

На мужчину уже заведено дело о покушении на убийство общеопасным способом. Пенсионера допросили:

Расследование продолжается, решается вопрос об аресте.

Допрос жителя Ставрополья, бросившего гранату в толпу людей.

ИСТОЧНИК KP.RU