2020-05-11T15:56:02+03:00
Общество

На Ставрополье еще неделю сохранятся ограничения по коронавирусу

О продлении режима самоизоляции заявили краевые власти
Евгения СОКОРЕВА
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Пустые улицы СтаврополяПустые улицы СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае всеобщий режим самоизоляции сохранится до 17 мая, а со следующего дня начнется действие уже «масочного», при котором разрешается выходить на улицу, но только в маске. Решение приняли региональные власти на основе предписаний главного санитарного врача края, чтобы улучшить эпидобстановку.

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- В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться, минимум, неделю, - заявил накануне губернатор Владимир Владимиров.

На 11 мая в крае 1084 случаев заражения COVID-19 (+34 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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