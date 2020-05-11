На Ставрополье еще неделю сохранятся ограничения по коронавирусу
В Ставропольском крае всеобщий режим самоизоляции сохранится до 17 мая, а со следующего дня начнется действие уже «масочного», при котором разрешается выходить на улицу, но только в маске. Решение приняли региональные власти на основе предписаний главного санитарного врача края, чтобы улучшить эпидобстановку.
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- В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться, минимум, неделю, - заявил накануне губернатор Владимир Владимиров.
На 11 мая в крае 1084 случаев заражения COVID-19 (+34 за сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU