График работы пунктов выдачи спецпропусков в Ставрополе: день и адрес

11 Май 2020 2020-05-11T16:21:47+03:00

Рассказываем где получить пропуск на передвижение

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График работы пунктов выдачи спецпропусков в Ставрополе: где и когда получить.

В администрации «КП-Северный Кавказ» рассказали, где и во сколько горожане могут пропуск на передвижение. Ведь режим самоизоляции продлили еще на неделю.

- Оформление документов продолжается и проходит без выходных в одном из дежурных пунктов выдачи спецпропусков. В краевой столице разработан график их работы до 17 мая включительно, - сказали в ведомстве.

Подробнее:

- 12 и 15 мая спецпропуск можно оформить в МФЦ на улице Кулакова, 10М.

- 13 и 16 мая – в МФЦ на улице Мира, 282А.

- 14 и 17 мая дежурным пунктом выдачи спецпропусков будет МФЦ по на улице Голенева, 21.

Напомним, что в Ставрополе все пять МФЦ работают в будни по предварительной записи на прием и выдачу документов по основному профилю.

ИСТОЧНИК KP.RU