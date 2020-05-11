2020-05-11T18:26:59+03:00
Общество

В Пятигорске 12 мая снимают карантин

Но вводятся новые ограничения и сохраняется часть прежних
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Пятигорске прекращается режим карантина. Глава Ставропольского края подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу завтра, 12 мая. Но это не значит, что город-курорт возвращается к привычной до пандемии жизни. В пресс-службе губернатора уточнили, что с этого дня возобновятся другие ограничительные меры по коронавирусу. И сохраняется ограничение въезда и выезда всех видов автотранспорта. Исключение: служебные и личные авто сотрудников МЧС, правоохранителей, Минобороны, представителей предприятий, чья деятельность разрешена. Также передвижение разрешено при наличие разового спецпропуска.

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В числе новых требованиях в Пятигорске с 12 мая – при въезде в город обязательно прохождение бесконтактной термометрии (измерение температуры). А также с этого дня на 5 дней раньше, чем везде в крае, вводится «масочный режим», предполагающий обязательное ношение защитных масок (на улице, в общественном транспорте, такси, аптеках, подъезде, дворе, магазинах, заправках, прочих местах оказания услуг).

И, как уточнили в пресс-службе главы Ставрополья, в Пятигорске выданные ранее специальные пропуска на передвижение в пределах города сохранят действие. А также останутся в силе все ограничения по коронавирусу, действующие в регионе. Санатории курорта не работают до 1 июля.

- В том числе действует режим обязательной самоизоляции граждан. Жители в возрасте 65 лет и старше, лица с определёнными хроническими заболеваниями покидать места жительства не должны, - отметили в Управлении.

Исключения те же: следование в ближайшие магазин и аптеку, обращение за неотложной медпомощью, выгул питомца не дальше 100 метров от дома, вынос мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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