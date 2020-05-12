На Ставрополье водитель автомобиля сбила насмерть пенсионера

12 Май 2020 2020-05-12T08:53:02+03:00

За рулем легковушки была 27-летняя девушка, которая имеет водительский стаж – полтора года

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Инцидент произошел 9 мая, около 11:30, на автодороге «Подъезд к городу Железноводску».

Водитель автомобиля «Лада Калина» сбила мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода при его отсутствии.

По словам водителя, пожилой человек неожиданно вышел на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. 82-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте.

За рулем автомобиля была 27-летняя жительница Предгорного района, которая имеет водительский стаж – полтора года.

За это время дважды привлекалась за нарушение ПДД РФ к административной ответственности, в момент ДТП была трезва. По факту происшествия проводится проверка. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU