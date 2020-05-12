2020-05-12T11:00:20+03:00
Общество

На Ставрополье возвели первую установку ветроэлектростанции

Закончить работу планируют до конца года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Появились первые результаты строительства крупнейшей в России ветроэлектростанции на Ставрополье. Объект будет стоять в Кочубеевском районе, и недавно здесь собрали первую установку. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.

- Это одна из 84 площадок, составляющих будущий ветропарк. Масштабы сооружения впечатляют. Каждая лопасть длиной около 50 метров. А общая высота всего ветрогенератора – более 150 метров. Работы идут по плану, - говорится в сообщении.

Вторую установку соберут за пару дней. До конца мая демонтаж сооружений завершат на десяти площадках. Введут объекты в течение года.

Мощность ветроэлектростанции на Ставрополье - 210 МВт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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