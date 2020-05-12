2020-05-12T10:02:54+03:00
Общество

На Ставрополье предприниматели будут платить за аренду госимущества 1 рубль в месяц за квадратный метр

акая льгота будет действовать с 18 марта по 31 декабря 2020 года
Ася АСРЯН
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На Ставрополье субъектам малого и среднего предпринимательства предоставят льготы по оплате аренды государственного имущества.

Эта мера по поддержке малого и среднего бизнеса распространяется на договоры аренды госимущества, заключенные до введения на территории края режима повышенной готовности.

Такая льгота будет действовать с 18 марта по 31 декабря 2020 года.

Арендная плата за квадратный метр площади арендуемого у краевой казны имущества, составит 1 рубль в месяц.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ», арендаторам оформлять льготную оплату не требуется. Необходимые дополнительные соглашения к договорам аренды подготовит и направит в их адрес краевое Минимущество.

Льготу по оплате аренды получат все арендаторы госимущества. Об этом информирует управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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