В праздники на Ставрополье поймали больше сотни нетрезвых водителей

12 Май 2020 2020-05-12T11:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае закончили противоалкогольный рейд. В период праздников инспекторы усиливают контроль на дорогах и устраивают операции по поимке пьяных водителей. Так, с 9 по 11 мая сотрудники полиции установили больше 120 нетрезвых человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

117 водителей привлекли к административной ответственности, еще шесть - к уголовной за повторное нетрезвое вождение.

- Самой «алкогольной» оказалась ночь с 9 на 10 мая – от управления отстранены 42 гражданина с признаками опьянения, в том числе один водитель – повторно, - говорится в сообщении.

Самого буйного водителя поймали в Буденновском районе. 32-летний местный житель ехал с превышением скорости. Когда его остановили инспекторы и предлагали пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина стал вести себя неадекватно. Процедуру он согласился пройти в медучреждении, но, приехав на место, отказался.

- В отношении гражданина собран административный материал по части первой статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции собран материал по части первой статьи 19.3 КоАП РФ, буйное поведение и желание спровоцировать конфликт может обернуться для гражданина административным арестом либо денежным штрафом, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU