2020-05-12T11:41:06+03:00
Общество

На Ставрополье главные государственные инспекторы выйдут на рейды

Мероприятия начнутся с 13 мая
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае снова пройдут рейды с участием главных государственных инспекторов ПДД городов и районов. С 13 мая руководители и 50 экипажей будут точечно, по одной территории, проверять водителей, передает пресс-служба ГИБДД.

Следить за мероприятиями будет главный государственный инспектор края Алексей Сафонов.

- Акцент будет сделан на грубые нарушения: нетрезвое вождение, выезд на встречную полосу, выезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил обгона, применение ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей. Обратят внимание участники рейда и на «тонировку», - говорится в сообщении.

Участников рейда разделят на группы и одновременно выставят в каждом населенном пункте района (хуторе, селе, станице, ауле). За день инспекторы проверят по несколько территорий поочередно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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