На Ставрополье для медиков создали необходимые условия безопасности

12 Май 2020 2020-05-12T11:55:12+03:00

В регион скоро поступит несколько тысяч одноразовых защитных костюмов, комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов и респираторов

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В медучреждениях Ставрополья создан достаточный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток, противоэпидемических костюмов. Об этом 12 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Сейчас в крае пациентов с коронавирусной инфекцией лечат 1134 врача, 3920 средних и 343 младших медицинских сотрудников. Необходимые средства индивидуальной защиты у них есть. И запасы постоянно пополняются.

По словам Владимирова, для обеспечения безопасности медиков скоро в край поступит несколько тысяч одноразовых защитных костюмов, комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов и респираторов.

ИСТОЧНИК KP.RU