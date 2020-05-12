На Ставрополье для медиков создали необходимые условия безопасности
В медучреждениях Ставрополья создан достаточный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток, противоэпидемических костюмов. Об этом 12 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Сейчас в крае пациентов с коронавирусной инфекцией лечат 1134 врача, 3920 средних и 343 младших медицинских сотрудников. Необходимые средства индивидуальной защиты у них есть. И запасы постоянно пополняются.
По словам Владимирова, для обеспечения безопасности медиков скоро в край поступит несколько тысяч одноразовых защитных костюмов, комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов и респираторов.
ИСТОЧНИК KP.RU