На Ставрополье банда вымогателей требовала 5 млн рублей у бизнесмена
Выяснилось, что банда причастна к ряду грабежей, разбоев, вымогательствам и другим «тяжким и особо тяжким преступлениям
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Трое злоумышленников, живущих в соседней республике, создали банду. Так, с сентября 2019 года они пытались получить деньги у одного из бизнесменов Георгиевска. А именно требовали у него пять миллионов рублей.
Известно, что злоумышленники угрожали не только ему, но и членам его семьи. Силовикам удалось задержать подозреваемых.
Выяснилось, что банда причастна к ряду грабежей, разбоев, вымогательствам и другим «тяжким и особо тяжким преступлениям.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Против них возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU