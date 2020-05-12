На Ставрополье банда вымогателей требовала 5 млн рублей у бизнесмена

12 Май 2020 2020-05-12T13:18:45+03:00

Выяснилось, что банда причастна к ряду грабежей, разбоев, вымогательствам и другим «тяжким и особо тяжким преступлениям

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Трое злоумышленников, живущих в соседней республике, создали банду. Так, с сентября 2019 года они пытались получить деньги у одного из бизнесменов Георгиевска. А именно требовали у него пять миллионов рублей.

Известно, что злоумышленники угрожали не только ему, но и членам его семьи. Силовикам удалось задержать подозреваемых.

Выяснилось, что банда причастна к ряду грабежей, разбоев, вымогательствам и другим «тяжким и особо тяжким преступлениям.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Против них возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU