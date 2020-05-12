На Ставрополье пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полицейскими
Инцидент произошел в Буденновском районе. Там ночью дежурные инспекторы остановили легковушку, которая ехала с небезопасной скоростью.
За ее рулем был 32-летний житель села Прасковея. По его нечёткой речи было понятно, что он пьян. Ставрополец вёл себя неадекватно: нагло разговаривал с правоохранителями, медиком, который пытался провести экспертизу на уровень алкогольного опьянения.
Одним словом, пытался спровоцировать конфликт с полицейскими. Ставрополец утверждал, что трезв, и требовал медэкспертизу для подтверждения своих слов.
Его доставили в больницу, где он агрессивно настаивал, что будет сдавать кровь из вены. От экспертизы при помощи прибора водитель отказался.
Наглый и пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полийейскими.
Против него составили административный материал. Машину нарушителя поместили на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU