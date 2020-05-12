2020-05-12T13:41:39+03:00
Общество

На Ставрополье пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полицейскими

Ставрополец утверждал, что трезв, и настаивал, что будет сдавать кровь из вены
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в Буденновском районе. Там ночью дежурные инспекторы остановили легковушку, которая ехала с небезопасной скоростью.

За ее рулем был 32-летний житель села Прасковея. По его нечёткой речи было понятно, что он пьян. Ставрополец вёл себя неадекватно: нагло разговаривал с правоохранителями, медиком, который пытался провести экспертизу на уровень алкогольного опьянения.

Одним словом, пытался спровоцировать конфликт с полицейскими. Ставрополец утверждал, что трезв, и требовал медэкспертизу для подтверждения своих слов.

Его доставили в больницу, где он агрессивно настаивал, что будет сдавать кровь из вены. От экспертизы при помощи прибора водитель отказался.

Наглый и пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полийейскими.

Против него составили административный материал. Машину нарушителя поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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