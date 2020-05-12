На Ставрополье переоборудование машины на газ станет дешевле
Стоимость переоборудования машины на газ может стать дешевле на 30 процентов. Скидки хотят предоставить при помощи государственной программы "Развитие энергетики". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.
Льготы планируют ввести в 2021 году. На них могут рассчитывать владельцы легковых и грузовых автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники.
- Объем скидки будет формироваться в зависимости от стоимости затрат на материалы и работу, но не превысит 30% на одно транспортное средство. Предоставлять скидку будут автогазовые сервисы, участвующие в реализации государственной программы, - говорится в сообщении. Затраты предпринимателям компенсируют из федерального и регионального бюджета.
Данная мера господдержки позволит существенно стимулировать развитие рынка газомоторного топлива в регионе, уверен министр Виталий Шульженко.
Об условиях получения льготы и иную справочную информацию можно узнать у специалистов по номерам: 8 (8652) 94-06-83, 94-58-47.
ИСТОЧНИК KP.RU