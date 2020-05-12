На Ставрополье переоборудование машины на газ станет дешевле

12 Май 2020 2020-05-12T14:14:30+03:00

Местный житель может получить скидку до 30 процентов

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Стоимость переоборудования машины на газ может стать дешевле на 30 процентов. Скидки хотят предоставить при помощи государственной программы "Развитие энергетики". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.

Льготы планируют ввести в 2021 году. На них могут рассчитывать владельцы легковых и грузовых автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники.

- Объем скидки будет формироваться в зависимости от стоимости затрат на материалы и работу, но не превысит 30% на одно транспортное средство. Предоставлять скидку будут автогазовые сервисы, участвующие в реализации государственной программы, - говорится в сообщении. Затраты предпринимателям компенсируют из федерального и регионального бюджета.

Данная мера господдержки позволит существенно стимулировать развитие рынка газомоторного топлива в регионе, уверен министр Виталий Шульженко.

Об условиях получения льготы и иную справочную информацию можно узнать у специалистов по номерам: 8 (8652) 94-06-83, 94-58-47.

ИСТОЧНИК KP.RU