На Ставрополье возобновили работу междугородние маршрутки
Общественный транспорт между городами и районами региона будет курсировать по прежним графикам
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С сегодняшнего дня, 12 мая на Ставрополье снова запускают межмуниципальные автобусы и маршрутки.
Общественный транспорт между городами и районами региона будет курсировать по прежним графикам. Однако, появились некоторые ограничения и правила.
Так, водители обязаны перед выходом на маршрут и по возвращении обеспечивать дезинфекцию транспорта.
Пассажирам рекомендовано использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства во время поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU