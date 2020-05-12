На Ставрополье возобновили работу междугородние маршрутки

12 Май 2020 2020-05-12T14:53:22+03:00

Общественный транспорт между городами и районами региона будет курсировать по прежним графикам

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С сегодняшнего дня, 12 мая на Ставрополье снова запускают межмуниципальные автобусы и маршрутки.

Общественный транспорт между городами и районами региона будет курсировать по прежним графикам. Однако, появились некоторые ограничения и правила.

Так, водители обязаны перед выходом на маршрут и по возвращении обеспечивать дезинфекцию транспорта.

Пассажирам рекомендовано использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства во время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU