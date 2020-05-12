На Ставрополье волонтеры раздали почти 200 тысяч продуктовых наборов

12 Май 2020 2020-05-12T15:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае больше 197 тысяч человек получили продуктовые наборы. 11 мая было доставлено около тысячи коробок. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства России.

Региональный Фонд социальной поддержки распределит еще 151 тысячу наборов. Около 110 тысяч из них пойдут льготным группам школьников, а 19 тысяч отдадут в рамках благотворительной акции одной из торговых сетей. Остальную часть - около 28 тысяч коробок - распределят волонтеры-медики.

Напомним, продуктовую помощь выдают малообеспеченным и нуждающимся гражданам. Этим занимаются несколько источников: средства пожертвований Фонда соцподдержки в рамках акции "Доброе сердце", благотворительность волонтеров-медиков и краевой бюджет.

- Наборы предназначены многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, инвалидам, малообеспеченным пенсионерам и школьникам, - уточняют в Правительстве края.

Наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU