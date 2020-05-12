В Кисловодске откроют национальный парк и городской рынок

12 Май 2020 2020-05-12T15:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

13 мая в Кисловодске откроется Национальный парк. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, все необходимые меры предосторожности уже предприняты. Также в этот день откроется и городской рынок.

Правда, продавцам необходимо будет выходить в масках и в защитных перчатках. Эти правила касаются и покупателей.

Напомним, что в Ставропольском крае режим самоизоляции продлен до 17 мая. А 18 мая вводится обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU