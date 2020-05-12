В Кисловодске откроют национальный парк и городской рынок
Все необходимые меры предосторожности уже предприняты
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13 мая в Кисловодске откроется Национальный парк. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, все необходимые меры предосторожности уже предприняты. Также в этот день откроется и городской рынок.
Правда, продавцам необходимо будет выходить в масках и в защитных перчатках. Эти правила касаются и покупателей.
Напомним, что в Ставропольском крае режим самоизоляции продлен до 17 мая. А 18 мая вводится обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU