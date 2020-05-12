На Ставрополье вдвое увеличат размер пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет
А с 1 июня на Ставрополье начнется предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно
Изменить размер текста:
Министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко рассказал о новых выплатах семьям с детьми, которые были озвучены президентом Росси.
Так, размер пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет будет увеличен в два раза. Выплата пособия в новом размере начнется органами соцзащиты после принятия данного законопроекта.
Кроме того, с 1 июня на Ставрополье начнется предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU