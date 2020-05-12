На Ставрополье вдвое увеличат размер пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет

12 Май 2020 2020-05-12T16:43:43+03:00

А с 1 июня на Ставрополье начнется предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно

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Министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко рассказал о новых выплатах семьям с детьми, которые были озвучены президентом Росси.

Так, размер пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет будет увеличен в два раза. Выплата пособия в новом размере начнется органами соцзащиты после принятия данного законопроекта.

Кроме того, с 1 июня на Ставрополье начнется предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU